«Vorrei rivedere montagne con alberi»: a 9 anni dona 5 euro a Rocca Pietore

«Sono Achille, ho nove anni, abito a Mira (Venezia) mi piace molto andare in montagna e siccome mi dispiace per quello che è accaduto vorrei rivedere montagne con i boschi perché da grande mi piacerebbe entrare nel corpo forestale. Vi dono un aiuto con i miei risparmi». Questa è la commovente lettera arrivata oggi al Comune di Rocca Pietore, in provincia di Belluno, tra le località più colpite dal maltempo. Achille ha solo 9 anni ma, nonostante la sua piccola età ha un cuore grandissimo. Alla lettera il bimbo ha allegato 5 euro e un disegno in cui sono raffigurate montagne verdi con alberi, malghe e un torrente.