Emendamento Ischia, governo va sotto per ribelli M5S

Condividi

Linkedin email

Governo sconfitto sul decreto Genova in commissione Lavori Pubblici e Ambiente del Senato. Per un voto (23 a 22), è passato un emendamento che modifica le norme sul condono edilizio per Ischia. È la prima volta che il governo Lega-M5S viene messo in minoranza in Parlamento. Decisiva è stato il voto dei “dissidenti” 5 stelle, Paola Nugnes e l’ufficiale di Marina Gregorio De Falco (in foto). Ira dei vertici del partito: Di Maio lo ha definito «un fatto gravissimo».

«Questo non è un caso isolato – ha aggiunto il capo politico del movimento -, sono diverse settimane che ci arrivano segnali di dissenso da parte di senatori che hanno firmato impegni con il M5S e che devono portare avanti il contratto di governo. De Falco e Nugnes sono già sotto procedura dei probiviri». Per entrambi i senatori si prospetta l’uscita dal gruppo. Nugnes dovrebbe essere sospesa, mentre De Falco verrà probabilmente espulso.

Fonte: Repubblica

(Ph. Gregorio De Falco / Facebook)