Incidenti stradali, dal 2010 in Veneto vittime in calo del 24%

08:30 – Nel 2017, in Veneto, si sono verificati 13.844 incidenti stradali che hanno causato la morte di 301 persone e il ferimento di altre 18.984. Rispetto al 2016, diminuiscono sia gli incidenti (-1,3%) che i feriti (-0,8%), in linea con l’andamento nazionale (rispettivamente -0,5% e -1,0%). Lo rende noto l’Istat, sottolineando che a livello regionale diminuisce anche il numero di vittime della strada (-12,5%), a fronte di un incremento del dato nazionale (+2,9%).

Nel periodo 2001-2010 le vittime della strada in Veneto sono diminuite del 42,9%, in linea con la media nazionale (-42,0%); nel periodo 2010-2017, invece, si registrano variazioni del -24,0% (Veneto) e -17,9% (Italia). Sempre negli ultimi otto anni, l’incidenza di ciclisti deceduti è cresciuta molto di più in Veneto (da 9,8% a 13,3%) che nell’intero Paese (da 6,4% a 7,5%) mentre si è registrata una crescita minore nell’incidenza di pedoni deceduti: da 11,6% a 13,3% nel Veneto, da 15,1% a 17,8% in Italia. (Fonte: Ansa)