Pil pro capite, nel Nordest ricchezza come Germania e Svezia

Condividi

Linkedin email

09:35 – «Il pil pro capite, pari a 33.900 euro, è prossimo a quello della Germania e della Svezia e ampiamente superiore alla media italiana». È quanto scritto nel Rapporto annuale della Fondazione Nord Est, presentato a Padova. «Nel Nord Est – si legge – il Pil nel 2017 è cresciuto dell’1,8% e si stima per il 2018 una crescita dell’1,3%, grazie ai consumi delle famiglie (+1,3%) e agli investimenti fissi lordi, previsti in crescita del 2,8%». Per quel che riguarda le prospettive, le imprese del Nord Est ritengono necessario «un grande piano di nuovi investimenti. Però non in infrastrutture o viabilità, idee oramai del Novecento», ma «in formazione e nuove scuole, in infrastrutture digitali, in ecosistemi per l’innovazione»

Fra i dati del Nord Est che vengono ricordati, quelli sui tassi di occupazione «superiori a quelli pre-crisi del 2008 e compresi tra il 65,7% del Friuli Venezia Giulia e il 72,9% dell’Alto Adige (con punte sopra il 95% per i maschi adulti italiani). La disoccupazione è sotto il 5% per i maschi italiani, ma rimane sopra il 10% per le donne e gli immigrati». Elemento centrale della crescita del Nord Est «si confermano le esportazioni, salite nel primo semestre del 2018 del 5,9%, rispetto al 4% del Nord Ovest e al 3,7% dell’Italia». (Fonte: Ansa)

(Ph. Maxpixel)