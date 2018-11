Banche, relazione Commissione d’inchiesta consegnata a Procure

Condividi

Il presidente del Consiglio veneto, Roberto Ciambetti (in foto), e la presidente della Commissione speciale d’inchiesta sul crac del sistema bancario in Veneto, Giovanna Negro, hanno consegnato ai Procuratori della Repubblica di Vicenza e Treviso la relazione elaborata dai commissari di palazzo Ferro Fini. «Si tratta di un testo corposo e particolare nei contenuti come nella ricostruzione del quadro generale», spiega Ciambetti in una nota.

«Un atto di cortesia istituzionale», sottolinea il presidente del Consiglio regionale, con la speranza di aiutare «chi oggi sta difendendo la giustizia anche per dare una risposta a tutti i risparmiatori truffati». La Commissione «aveva un ruolo conoscitivo e pertanto è giusto affidare quanto abbiamo appurato a chi ha, invece, il ruolo ispettivo e inquirente», precisa Negro, che aggiunge: «sono sicura che ne faranno buon uso».

(Ph. Regione Veneto)