Elogio di Corallo, vittima della trappola Burioni

Condividi

Linkedin email

Come buttare scientificamente in vacca – e l’avverbio non è casuale – una posizione politica di tutto rispetto. Di più: di rottura. Nell’assemblea del Pd dell’altro giorno il giovane candidato alle primarie Dario Corallo, 30 anni di Roma, ha fatto un discorso coraggioso, uno spiraglio di luce in quel buio a mezzogiorno che avvolge in un sudario di automistificazione il suo partito-zombie (talché un Calenda, che é Renzi 2.0 solo più furbo, avendo capito che da quel cimitero degli elefanti non si cava un ragno dal buco, se ne sta fuori, aspettando occasioni migliori). Ma ha commesso una ingenuità piuttosto grave: é scivolato sul Burioni. Sì, il virologo Roberto massima autorità nazionale in fatto di vaccini e di blastamento sistematico di No Vax, l’Esperto per antonomasia, il giustiziere della scienza. Per aver osato neppure attaccarlo direttamente, ma soltanto nominarlo come metro di paragone in un ragionamento che parlava di tutt’altro, é stato crocifisso come nemico della verità scientifica, cioé in pratica un populista, un grillino sotto mentite spoglie, un mezzo traditore. E così il contenuto di quel suo ragionamento é scomparso dalle cronache, seppellito dal fuoco di fila di attacchi con cui é stato dileggiato e liquidato.

Cosa ha sostenuto nel suo intervento Corallo? Che il Partito Democratico ha perso di vista la radice della parola democrazia, il demos, quel popolo che, con una formula derivata dal movimento Occupy Wall Street, ha tradotto con il 99% di cittadini contro l’1% di élite di ricchi e potenti che una forza di sinistra dovrebbe combattere, e non difendere. Ha detto che nei governi a cui i Dem hanno partecipato (Monti) o guidato (Letta, Renzi, Gentiloni) ci si è preoccupati più di cosa volevano i mercati, più che i meno abbienti, i deboli della società. Ha smascherato in una frase la cappa ideologica (in senso marxiano, ve lo ricordate Marx, compagni?) su questi maledetti mercati, il cui scopo é solo di arricchirsi, e non certo alla giustizia sociale – e avrebbe potuto aggiungere che in quella “cosa” finanziaria, così fintamente misteriosa perché artatamente lasciata in un limbo di informazione, i piccoli risparmiatori fanno da greggi a rimorchio di pastori (i grandi fondi speculativi, rileggersi Galbraith please) in un sistema ultracompetitivo e gerarchico, altro che “mercati democratici” e altre simili fandonie. Ha parlato della solitudine, dell’angoscia, della precarietà non solo economica ma anche esistenziale della sua generazione. Ovvero di vita, della vita di ogni giorno, facendo l’esempio di una ragazza di venticinque anni che si tiene stretto il suo stipendio non perché ami il suo lavoro, anzi tutto il contrario poiché lo detesta, ma perché la busta paga a fine mese la fa sentire una miracolata. E se il prezzo da pagare é l’infelicità, allora si rinuncia alla felicità e amen. Un’amarezza, una frustrazione che ha un colpevole preciso, e Corallo fa il nome, un nome che risuona da un passato che in realtà non é mai passato, ma semmai si é solo trasformato: capitalismo.

La “colpa” del candidato Pd é stata invece, per il circo mediatico, porre un’equivalenza fra la supponenza del suo partito nel fare da “guardia bianca” della minoranza di benestanti, e la spocchia del dottor Burioni nel dare di somari e cretini a chi gira le spalle al metodo scientifico ufficiale. E infatti ha sbagliato, Corallo. Perché così, con tutta probabilità in modo non intenzionale, ha messo subliminalmente sullo stesso piano il dibattito fra diverse e legittime opinioni politiche e quello, nel mainstream inconcepibile e tabù, fra scienza esatta e altre vie non riconosciute. Ma la politica non é una scienza, tanto meno esatta. La politica é sempre e non può che essere conflitto, scontro fra idee differenti e interessi divergenti. Siccome nella comunicazione vince la semplificazione, é passato il seguente messaggio: élite=Burioni, criticare (l’atteggiamento di) Burioni=essere antiscientifici, ergo criticare élite=dire balle. Anzi peggio: l’elemento “critica all’élite” é stata cassata, ed è rimasto solo il battibecco da cortile con Burioni che é subito corso a twittare la sua risposta precisando, confermando quanto é snob, che ha fatto bene a non candidarsi nel Pd. Ma Burioni non c’entrava un bel niente.

Dare il destro ai manipolatori di professione di annegare una fotografia semplicemente vera nel chiacchiericcio da social, da peccato veniale si è risolto in peccato mortale. E così continua a imperare il conformismo che stronca sul nascere ogni tentativo di discussione dello status quo, del diritto divino dei mercati, dell’ingiustizia capitalistica. E della miseria servile di questa classe dirigente. Quanto a Corallo, ci sa tanto che il suo vero errore sta alla radice: ha proprio sbagliato partito.

(https://www.partitodemocratico.it)