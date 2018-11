M5S Veneto si taglia stipendio, 50 mila euro ad alluvionati

Condividi

«Come consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle abbiamo destinato al fondo per i danni causati dal maltempo in Veneto 50 mila euro ricavati dal taglio dei nostri stipendi». Ad annunciarlo, i consiglieri pentastellati Manuel Brusco, Erika Baldin, Jacopo Berti e Simone Scarabel che in una nota spiegano: «abbiamo attinto la cifra dal conto della Onlus 5 Stelle del Veneto nel quale depositiamo regolarmente i soldi che vengono tagliati dai nostri stipendi: i 50 mila euro sono già stati devoluti nel fondo aperto dalla Regione per accogliere la solidarietà nei confronti delle zone devastate dall’ondata di maltempo. Questo è un segnale concreto per far capire che una politica diversa esiste».

«Avevamo donato circa 60 mila euro alle zone colpite dal tornado nella Riviera del Brenta – ricordano i pentastellati – e di recente ne abbiamo devoluti 50 mila alle scuole venete, per progetti innovativi. Sono soldi ai quali rinunciamo più che volentieri per metterli a disposizione di chi è in difficoltà e di chi ha delle idee per dare nuovo impulso a questa regione, fa parte del nostro Dna».

«Siamo orgogliosi di aver contribuito, seppur con una cifra che nel novero dei danni è davvero poca cosa – ribadiscono i consiglieri – invitiamo tutti i nostri colleghi a fare altrettanto, il Veneto ha bisogno di tutti noi. Invitiamo anche i cittadini, ognuno con le proprie possibilità, a dare una mano per questa importante campagna di raccolta fondi».