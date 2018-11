Melegatti, lievito madre salvato da dipendenti: «nominarli cavalieri del lavoro»

Condividi

La storica azienda veronese Melegatti ha ripreso la produzione ieri. Merito della nuova proprietà, certo, ma anche e soprattutto di due lavoratori che hanno salvato il prezioso lievito madre alla base del pandoro. Si tratta di Matteo Peraro e Davide Stupazzoni, dipendenti di Melegatti rispettivamente dal 2004 e dal 1995. «Il lievito va nutrito ogni giorno, altrimenti c’è il rischio che muoia», ha spiegato al Corriere del Veneto il nuovo ad Giacomo Spezzapria.

«Stiamo parlando di qualcosa di unico – aggiunge l’amministratore delegato -, che ha almeno 124 anni di storia, perché verosimilmente esisteva da prima che venisse fondata la ditta, utilizzato nella prima pasticceria di Domenico Melegatti». Mentre piovono richieste da tutta Italia per il dolce simbolo di Melegatti, in rete si moltiplicano gli elogi per i due lavoratori-eroi e in molti chiedono per loro l’onorificenza di Cavalieri del lavoro.

(Ph. Veronapantheon.com)