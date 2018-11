Autonomia Veneto, Camusso: «scelta peggiore per il lavoro»

Condividi

15:15 – Le richieste di autonomia del Veneto, per la segretaria generale della Cgil, Susanna Camusso, sono «la riduzione in scala regionale di logiche nazionaliste, che sono perdenti per il lavoro e per le condizioni economiche, immaginando che basti chiudere i confini per chiamarsi fuori da processi che si stanno svolgendo mondialmente. Dal punto di vista del lavoro e delle sue prospettive sono le scelte peggiori». Lo ha dichiarato a margine del congresso veneto del sindacato.

Una simile opzione «è anche miope dal punto di vista economico perché, come dimostrato dai dati di questi anni, il Veneto può crescere molto nelle esportazioni ma senza un mercato interno, la struttura produttiva nordestina, fatta di piccole e medie imprese che stanno dentro a filiere molto complicate, non ha più prospettiva di crescita. Occorrerebbe invece l’operazione opposta – ha concluso – cioè immaginare quanto sia necessaria la coesione nazionale per la crescita del mercato interno». (Fonte: Ansa)

(Ph. Giovanni Cardillo / Shutterstock)