«Danni maltempo: bilancio Regione Veneto da rivedere dopo il disastro»

Condividi

Linkedin email

«Zaia venga in Consiglio a riferire sui gravissimi danni provocati dal maltempo e sugli impegni che la Regione intende assumere per far fronte a una vera e propria catastrofe, visto che siamo alla vigilia della discussione sul bilancio». Lo chiedono le opposizioni a Palazzo Ferro Fini, con una nota congiunta, firmata dai capigruppo di Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle, Veneto Cuore Autonomo e Liberi e Uguali. «Il bilancio di previsione che approderà a breve in Aula, così come i documenti collegati, sono stati predisposti prima del disastro che tra fine ottobre e inizio novembre ha colpito buona parte della nostra regione – spiegano Stefano Fracasso (PD), Manuel Brusco (M5S), Giovanna Negro (VCA) e Piero Ruzzante (LeU) – è evidente che adesso debbano essere rimodulati per finanziare gli interventi, sia di prima urgenza che strutturali, necessari a riportare una situazione, per quanto possibile, di normalità. Per farlo, però, occorre avere stime aggiornate e attendibili sull’entità dei danni e sul costo degli interventi. Chiediamo quindi a Zaia, non solo come Presidente ma anche come Commissario per l’emergenza, di riferire in Consiglio con la massima urgenza, comunque prima che cominci la discussione sul bilancio».

(ph. Gianpaolo Bottacin)