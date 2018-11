Nuovo ospedale Padova, firmata cessione area. Zaia: «giorno storico»

Condividi

Linkedin email

Il governatore del Veneto, Luca Zaia, e il sindaco di Padova, Sergio Giordani, hanno siglato ieri in Regione l’atto notarile con il quale il Comune ha ceduto gratuitamente all’Azienda Ospedaliera di Padova i 51 ettari dell’area dove sorgerà il nuovo ospedale. Il rogito è il cardine dell’accordo siglato tra Zaia e Giordani il nel dicembre 2017 e costituisce la svolta grazie alla quale potranno partire le procedure per la realizzazione della struttura. Il trasferimento dei terreni dal Comune all’Azienda Ospedaliera è a titolo gratuito, ma, come prevede la legge, nell’atto notarile il valore dell’operazione è stato quantificato in circa 9,7 milioni di euro. «Con questa firma la partita è chiusa – ha dichiarato Zaia -. È un giorno storico, da festeggiare, per la sanità padovana, veneta, nazionale e internazionale, perché il target del nuovo Policlinico Universitario che nascerà a Padova travalica i confini regionali e nazionali». L’atto è stato sottoscritto anche dall’rchitetto Franco Fabris, e del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera, Luciano Flor, alla presenza dell’assessore regionale alla Sanità Luca Coletto, gli assessori al Sociale Manuela Lanzarin, all’Economia Roberto Marcato, all’Agricoltura Giuseppe Pan, il Presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale Fabrizio Boron.

Zaia ha sottolineato la positiva collaborazione con il sindaco Giordani «nell’interesse di tutti i padovani, i veneti e gli italiani» e la «caratura nazionale e internazionale di un’opera per la quale abbiamo già in cassa 250 milioni, ma ci attendiamo una partecipazione finanziaria vasta e articolata per mettere assieme altri 500 milioni. Ci siamo mossi con il Governo perché si attivi il fondo ex articolo 20 per l’edilizia sanitaria che da un po’ di tempo non coinvolge il Veneto, con l’Inail, che ha tra i suoi compiti istituzionali anche finanziamenti di questo tipo, con la Banca Europea degli Investimenti. Naturalmente, anche la Regione farà la sua parte», ha sottolineato Zaia, precisando che «le cose saranno fatte bene, al punto che abbiamo già coinvolto anche l’Anticorruzione e le varie Istituzioni dello Stato. I tecnici dicono che per completare la realizzazione occorreranno 7 o 8 anni, ma io credo si possa e si debba fare anche prima».

(Ph. Regione Veneto)