Subappalti Pedemontana nel mirino della Finanza: chiesti documenti

15:21 – Elisabetta Pellegrini, direttore della struttura di progetto della Regione Veneto per la Pedemontana Veneta, rende noto che oggi la guardia di finanza di Gorizia avrebbe chiesto un incontro per «prelevare tutto il materiale sui subappalti dal 2015 a oggi». La richiesta si inserisce all’interno dell’operazione “Grande Tagliamento” (clicca qui per leggere).

«Noi abbiamo dato la massima disponibilità – ha proseguito Pellegrini – anche perché, in questo momento, risultiamo parte lesa. Va sottolineato che, tranne la gara iniziale per individuare il concessionario, noi non abbiamo fatto nessuna gara per i lavori. E anche il concessionario non ha fatto nessun affidamento all’estero, se non nella percentuale del 30% prevista per i subappalti, che non necessitano di gare, con la scelta effettuata direttamente dal concessionario». (Fonte: Ansa – 12:38)