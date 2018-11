Maltempo in Veneto, trevigiana Somec dona 10 mila euro

Condividi

Linkedin email

L’azienda Somec di San Vendemmiano (Treviso) ha donato 10 mila euro alla Regione Veneto per i danni subiti da territorio e popolazioni colpite dal maltempo di fine ottobre. Lo rende noto il presidente Luca Zaia in un comunicato. «Non passa giorno – si legge nella nota – che nuove aziende, oltre ai privati cittadini, si aggiungano alla gara di solidarietà per le popolazioni e i territori colpiti dalla devastante ondata di maltempo di fine ottobre. Altri diecimila euro sono arrivati dalla Somec Spa di San Vendemiano, azienda specializzata nella realizzazione di progetti chiavi in mano nell’ambito civile e navale, il cui Presidente Oscar Marchetto ha consegnato il prezioso assegno direttamente nelle mani del Presidente del Veneto Luca Zaia, per essere versato nel conto corrente di solidarietà aperto dalla Regione. «Ho ringraziato personalmente Marchetto – ha detto Zaia – prima di tutto a nome della gente e dei territori colpiti ai quali andrà ognuno di questi euro. La decisione della Somec è un’altra conferma, se ancora ce ne fosse stato bisogno, della grande sensibilità e solidarietà che sta mettendo in campo il mondo imprenditoriale veneto di fronte alla calamità che ci ha colpito».

T.D.B.