«BpVi e Vb, ricorsi arbitro Consob: Regione Veneto aiuterà risparmiatori»

Il presidente di Adiconsum Veneto Valter Rigobon, a margine di un convegno organizzato assieme al sindacato Cisl e avente come tema il ricorso dei soci truffati dalle ex popolari venete all’arbitro Consob, ha annunciato che la Regione aiuterà i ricorrenti. Lo riporta Roberto Luciani sul Giornale di Vicenza di oggi a pagina 13. I risparmiatori hanno tempo fino al 30 giugno 2019 per presentare ricorso. L’incontro di ieri è stata un’occasione per spiegare cosa prevede il def in merito. Rigobon ha parlato in particolare di un «contributo di solidarietà per le attività di consulenza e assistenza legale – stanziato dalla Regione Veneto – con particolare riguardo per le persone e le famiglie in difficoltà».

