Treviso, certificati matrimonio in dialetto: «maridadi in Veneto»

08:30 – Il sindaco di Santa Lucia di Piave (Treviso) Riccardo Szumski ha annunciato su Facebook una nuova iniziativa “venetista”. Dopo il certificato di nascita in dialetto trevigiano (nasest in Veneto) arriva anche quello di matrimonio (maridadi in Veneto). In entrambi i casi il Comune consegnerà anche il gonfalone della Serenissima. Il certificato di matrimonio sarà trilingue: ci sarà infatti anche la dicitura in italiano (sposati in Veneto) e (married in Veneto). Il primo cittadino della Marca aveva fatto parlare di sé anche per le ricette mediche e gli avvisi ai pazienti in dialetto.

