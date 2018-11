Autostrade A4 e A22 pubbliche, Toninelli: «nuove concessioni»

Condividi

09:20 – Il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli ha annunciato nuove concessioni per la gestione pubblica delle autostrade A22 Brennero-Modena e A4 Venezia-Trieste. L’ex presidente della Regione Friuli Debora Serracchiani (Partito Democratico) però lo attacca fermamente. «Dice cose allucinanti sulle concessioni della A4 e della A22 – ha detto la Serracchiani -. C’è da chiedersi se la sua ignoranza in materia sia totale o se racconti frottole a livello professionale. Quasi meglio la seconda ipotesi. Ancora una volta Toninelli – aggiunge l’esponente dem – si vende un “cambiamento” che non esiste perché lui ha proseguito un percorso iniziato dal governo di centrosinistra, se ne appropria e pure si pavoneggia».

«Se non l’ha capito – afferma ancora Serracchiani -glielo ripetiamo: la gestione delle autostrade A4 e A22 era già in mano al pubblico e tale noi volevamo che rimanesse. La “produzione di valore” restava già ai cittadini e alle aree interessate, la decisione di non andare a gara era l’unica praticabile per evitare che le concessioni finissero in mani straniere, e adesso Toninelli ci dice che l’ha presa in considerazione: grave solo che lo ammetta. Tra le tante cavolate che questo ministro è riuscito a infilare – conclude la Serracchiani -resta un punto di cui non parla, e cioè se sia confermato o no lo scippo della governance, che fin qui era in mano alle Regioni e Province autonome e che si era detto dovesse passare allo Stato». (Fonte Ansa)

T.D.B.