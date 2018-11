Truffati banche, Arbitro Consob: «accolti 850 ricorsi»

Condividi

Il presidente dell’Arbitro per le controversie finanziarie della Consob (Acf), Gianpaolo Barbuzzi, ha aggiornato la situazione dei ricorsi degli ex soci truffati dalle banche, tra cui la Popolare di Vicenza e Veneto Banca: 1200 casi trattati e 850 accolti. Lo riporta Il Corriere del Veneto di oggi nell’edizione di Vicenza e Bassano a pagina 2. Tra i ricorsi accolti, 100 persone hanno già ricevuto le somme riconosciute, per un valore di 2 milioni. Il valore totale è di circa 35 milioni. Per 3/4 si tratta di risparmiatori delle ex popolari venete. (t.d.b.)

(ph: Lavocedellevoci.it)