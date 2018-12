Di Maio: «autonomia regionale, rispetteremo referendum veneto»

Condividi

10:25 – Il ministro del Lavoro Luigi Di Maio era ieri a Verona in occasione del Job&Orienta organizzato in Fiera per fare da punto d’incontro tra studenti e aziende. È stata un’occasione per parlare anche di autonomia: «ci stiamo lavorando – ha detto -. E’ piena intenzione di tutto il governo rispettare il referendum. E’ solo questione di mettere insieme tutti quelli che sono gli aspetti dei singoli ministeri che possano realmente favorire il processo di autonomia del Veneto, che viene da una votazione popolare. E’ una materia complessa e tutti i ministeri sono interessati – ha concluso -. Stiamo facendo il prima possibile». (Fonte: Ansa)

(ph: Facebook – Luigi Di Maio)