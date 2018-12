Donazzan fonda nuovo “partito” per delusi centrodestra: “Amo il Veneto”

Condividi

È stata presentata oggi a Vicenza “Amo il Veneto”, l’associazione fondata dall’assessore regionale Elena Donazzan, che non ha più rinnovato la tessera di Forza Italia. Un’iniziativa promossa per la prima volta in occasione delle elezioni regionali del 2010 e che ora da associazione culturale si trasforma in associazione politica, un grosso passo verso un nuovo movimento politico. «Vogliamo rappresentare la “casa comune” di tutti gli uomini e tutte le donne che amano la nostra terra straordinaria, considerano la politica un nobile impegno civile ma che ad oggi non si rivedono ancora in un determinata sigla. “Amo il Veneto” non è un partito e non ha l’ambizione di diventarlo – ha spiegato in una nota l’assessore Donazzan – è un progetto arioso e inclusivo, il mezzo per affermare sul territorio una visione chiara della società, valori che riteniamo non negoziabili da declinare in azioni politiche e amministrative. Pensiamo alla difesa della famiglia naturale, delle radici cristiane e delle nostre tradizioni, al sostegno dell’impresa e alla affermazione del primato del lavoro, alla promozione del merito e della responsabilità personale, alla pretesa di uno Stato giusto, equo e che garantisca le autonomie. Principi ai quali ci ispiriamo nella nostra quotidianità, ognuno nel ruolo di propria competenza».

L’obiettivo, spiega la Donazzan, è: «creare un movimento politico che dia una voce ai delusi del centrodestra – che colmi la contraddizione di un governo che assomma il massimo consenso sui temi della sicurezza e della immigrazione e il minimo sulle azioni in economia, che dia spazio alle tante buone amministrazioni del territorio che non si riconoscono in uno dei partiti esistenti. Non solo: rispondere ai nuovi bisogni e alla crescita del Veneto in Italia e in una Europa che vogliamo più rispettosa dei nostri interessi – evidenzia -. Una rete di persone e di realtà territoriali – conclude la Donazzan – che si ritrovino nel decalogo di valori di “Amo il Veneto” e che si riveda nella concretezza della buona amministrazione di Luca Zaia».