Manovra, Di Maio: «possiamo trattare con Europa senza tradire italiani»

12:35 – Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economici Luigi Di Maio ha fatto visita questa mattina alla Contarina, «l’azienda leader nella raccolta e smaltimento di rifiuti» a Spresiano (Treviso). «Per portare la stessa quota di raccolta differenziata che c’è a Treviso nel resto d’Italia – ha detto Di Maio – basta una semplice norma, a cui stiamo lavorando in legge di bilancio, che dice che le famiglie pagheranno la tasse dei rifiuti in base all’immondizia che producono, non in base ai metri quadri della propria casa. Se riusciamo a fare questo – ha aggiunto – non serviranno più i mega impianti di incenerimento ma soltanto creare un modello di raccolta differenziata in cui i cittadini risparmiano sulle tasse e allo stesso tempo abbiamo più posti di lavoro».

Il vicepremier e ministro ha parlato anche della manovra finanziaria, del braccio di ferro con l’Ue e del calo del Pil. «Non fermiamoci ai numerini – ha detto Di Maio -. Se l’economia rischia di fermarsi noi dobbiamo fare una manovra che mette soldi nell’economia. Nella trattativa, se non si chiede al governo di tradire gli italiani, perché noi non tradiremo gli italiani, possiamo portare avanti tutti i punti di caduta e compromessi che vogliamo. E’ logico che l’economia si fermi – ha aggiunto – se l’ultimo governo del Pd ha fatto una manovra insipida che non aveva alcun investimento. Poche centinaia di milioni di euro messe dal Pd mentre noi – ha spiegato – mettiamo 37 miliardi. I soldi ci sono – ha concluso – per far ripartire l’economia ma bisogna mettersi in testa che è proprio perché in questi anni si continuava a tagliare dai servizi essenziali, la sanità, il welfare, il motivo per cui la gente si è impoverita». Di Maio ha inoltre garantito che l’autonomia del Veneto sarà portata in consiglio dei ministro entro dicembre. (t.d.b.)

(Fonte: Ansa 12:32)

(ph: Contarina Treviso)