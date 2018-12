Agricoltura, Cgil: «lavoratori trattati come schiavi. Non solo al Sud»

Condividi

Il rapporto dell‘Osservatorio Placido Rizzotto del sindacato Cgil-Flai mostra dati molto preoccupanti su quanto le agromafie siano presenti nel settore dell’agricoltura. Su un milione di lavoratori totali nei campi infatti, il 39% è irregolare. Circa 400 mila sono i lavoratori stranieri impiegati in agricoltura, di cui il 38% non ha un contratto sindacale e in circa 5 miliardi è quantificato il business del caporalato. 400 mila è anche il numero dei lavoratori agricoli esposti al rischio sfruttamento e caporalato, di cui 132 mila secondo il rapporto della Cgil «sono in condizione di grave vulnerabilità sociale e forte sofferenza occupazionale», tanto da parlare di «para-schiavismo».

Per quanto riguarda le condizioni delle persone sfruttare in agricoltura, la Cgil parla di «nessuna tutela e diritto garantito dai contratti e dalla legge, paga media tra i 20 e i 30 euro al giorno, orario medio da 8 a 12 ore di lavoro al giorno, lavoro a cottimo per un compenso di 3-4 euro per un cassone da 375 kg, salario inferiore di circa il 50% di quanto previsto dai CCNL e CPL». Inoltre sono costretti a «pagare il trasporto al caporale a secondo della distanza, mediamente 5 euro, pagare per beni di prima necessità (mediamente 1,5 euro l’acqua, 3 euro un panino, etc). Le donne sotto caporale – aggiunge il rapporto – percepiscono un salario inferiore del 20% rispetto ai loro colleghi Nei gravi casi di sfruttamento alcuni lavoratori migranti percepivano un salario di 1 euro l’ora». Anche se per la maggior parte il lavoro irregolare in agricoltura è al Sud, ci sono regioni del Nord con dati preoccupanti, come l‘8% del Veneto. (t.d.b.)

(ph: David Litman Shutterstock)