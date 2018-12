Presepe, islamici veneti: «a noi non dispiace»

Condividi

Linkedin email

15:10 – Il presidente della Lega Islamica del Veneto Bouchaib Tanji (in foto) è intervenuto sul tema del presepe. Nei giorni scorsi aveva fatto discutere l’episodio avvenuto nel Veneziano, dove a scuola le maestre avrebbero chiesto ai bambini di non pronunciare il nome di Gesù per non urtare la sensibilità dei bambini non cattolici. Sempre nel Veneziano in alcune scuole non era stato realizzato il presepe per lo stesso motivo. Oggi don Luca Favarin di Padova ha invece dichiarato che per rispetto dei poveri è meglio non fare il presepe. «Come musulmani abbiamo detto, chiarito e sottolineato che nel vedere un presepe, cantare il Natale o ascoltare il nome di Gesù e di Maria, a noi non dispiace, anzi – ha detto Tanji -. Basta leggere il Corano per sapere che per i musulmani Gesù Cristo è un grande profeta che ha compiuto miracoli».

«Gesù Cristo e la Vergine Maria si incontrano in circa 100 versetti del Corano. Negli scorsi anni abbiamo acquistato pagine intere di giornali – aggiunge il presidente della Lega Islamica del Veneto- per fare gli auguri di Natale ai cristiani (e a tutte le persone di buona volontà), abbiamo donato presepi, abbiamo partecipato alle Sante Messe nelle chiese cattoliche. Le famiglie musulmane non si sentono offese se nella loro scuola di costruisce un presepio. Ci piacerebbe invece che si creassero occasioni per far conoscere a tutti, bambini e giovanissimi compresi, i fondamenti della nostra fede, i nostri luoghi di preghiera, le nostre tradizioni. Benvenuto è quindi il presepe, benvenuta è ogni pratica e tradizione religiosa che rispetta la persona umana e la sua libertà di scelta. Benvenuta – conclude Tanji – sarà anche una discussione seria e intelligente sul modo migliore con cui la scuola pubblica italiana può realizzare la sua funzione di educare ed istruire sulla base di quanto indicato dalla Costituzione. Auguri quindi a tutti per le prossime Feste di Natale sperando che portino più dialogo e meno (infondate) polemiche». (t.d.b.)

(Fonte: Ansa 13:29)

(ph: Facebook – Bouchaib Tanji)