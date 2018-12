Tav, Confindustria Veneto a Torino per manifestazione

Condividi

19:21 – Il presidente di Confindustria Veneto, Matteo Zoppas, ha partecipato assieme ad altri imprenditori veneti partecipa alla manifestazione “Infrastrutture per lo sviluppo, Tav, l’Italia in Europa” che vede riuniti alle Ogr di Torino 12 associazioni in rappresentanza di industriali, artigiani, commercianti, cooperative. «Il Veneto è presente, condividendo lo spirito e i contenuti dell’iniziativa e facendosi portavoce delle istanze del nostro territorio – spiega Zoppas -. Come ha detto il presidente Boccia, va trovato un equilibrio tra le ragioni del consenso e le ragioni dello sviluppo. L’Italia e il Veneto hanno bisogno di opere in grado di permettere alle imprese e ai cittadini di cogliere le opportunità di crescita, di connessione, di mobilità che derivano da infrastrutture strategiche, finalizzate non al mero mantenimento dello status quo bensì a portarci a livello di crescita e miglioramento costante dei paesi nostri concorrenti».

Per il leader di Confindustria Veneto, «oggi, gli imprenditori presenti, si sono fatti portavoce di quel “popolo del fare” che determina buona parte del Pil italiano e hanno chiesto di guardare avanti, di progettare il futuro, di evolvere per rinnovare la competitività e la centralità del nostro Paese nel contesto internazionale. Un messaggio, incentrato sulle infrastrutture, che però assume il significato di una richiesta più ampia di attenzione all’impresa e al lavoro, in queste ore cruciali per il futuro dell’Italia. Per il Veneto, tra le infrastrutture più urgenti da portare avanti ci sono la Tav Brescia Padova, il collegamento ferroviario con Aeroporto Marco Polo, la Pedemontana Veneta, la Valdastico Nord, la Romea Commerciale». (a.mat.)

