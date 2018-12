«Mi ha rovinato la media», studente denuncia prof che gli ha dato 3

Condividi

Uno studente di 16 anni, che frequenta la terza di un liceo scientifico in Friuli, ha denunciato il professore di inglese perchè durante l’ultima interrogazione dell’anno gli ha dato 3, un voto che gli ha rovinato la media. I fatti sono riportati dal Messaggero Veneto: alla fine dello scorso anno, il docente aveva spronato il ragazzo a farsi interrogare per alzare la media (già altissima) dei suoi voti. Lui, che nel mese di maggio era stato spesso assente a scuola per partecipare a concorsi e gare di matematica, non ne ha voluto sapere e, quando il professore l’ha chiamato per essere interrogato, per protesta ha fatto scena muta tornando al posto con 3 sul registro e la media finale sporcata.

E’ stato a quel punto che il ragazzo, in accordo con i genitori, ha querelato l’insegnante accusandolo «di avergli procurato uno stato di profonda prostrazione e stress, che avrebbe portato anche a disagi di natura fisica, certificati dai referti sanitari firmati dal medico di famiglia». Il giudice, però, ha deciso di archiviare il caso. La famiglia si è opposta chiedendo che siano ascoltati alcuni compagni di classe e di poter presentare altri documenti che certificano le condizioni psicofisiche dello studente. (a.mat.)

