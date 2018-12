«Emergenza smog in Veneto, blocco traffico dipende dai Comuni»

Condividi

In merito alle limitazioni del traffico e le altre misure per il contrasto dell’inquinamento atmosferico, la Regione Veneto in un comunicato dichiara che «le relative ordinanze sono in capo alle singole amministrazioni comunali. I sindaci possono assumere gli opportuni provvedimenti nel periodo 1 ottobre 2018-31 marzo 2019, anche con riferimento alle specificità ambientali, territoriali e socioeconomiche del contesto locale. L’attuazione delle singole misure, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, è prevista in capo ai Comuni sotto il coordinamento dei Tavoli Tecnici Zonali. I sindaci – conclude il comunicato della Regione – potranno graduare i provvedimenti con riferimento alle specificità ambientali e socioeconomiche del contesto locale».