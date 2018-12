Autonomia, Stefani (Lega): «Regioni non sono schiave dello Stato»

Condividi

Il ministro vicentino per le Autonomie e gli Affari regionali Erika Stefani (Lega) ha parlato dal palco di piazza del Popolo a Roma in occasione della manifestazione del Carroccio organizzata dal ministro dell’Interno Matteo Salvini. «Le Regioni non possono essere schiave dello Stato – ha detto la Stefani, affiancata dal presidente del Friuli Massimiliano Fedriga, da quello della Lombardia Attilio Fontana e da quello del Veneto Luca Zaia – o meri esecutori. Sul mio tavolo ci sono 8 richieste di autonomia da parte delle Regioni. Per la prima volta è stata data voce al popolo, con i referendum – ha aggiunto – . Le Regioni non avranno più alibi e tutto dipenderà dalla capacità dei governatori, che avranno soprattutto la responsabilità di gestire bene le risorse, altrimenti andranno a casa». (t.d.b.)

(ph: Facebook – Matteo Salvini)