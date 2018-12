Maltempo, fondi per il Veneto da comune terremotato delle Marche

Condividi

La cittadina marchigiana di Montemonaco, duramente colpita dal terremoto del 2016 nel Centro Italia, ha deciso di organizzare per Natale una manifestazione di solidarietà durante la quale verranno raccolti fondi per il Veneto, colpito lo scorso ottobre dal maltempo. Lo rende noto in un comunicato l’assessore veneto della Protezione Civile Gianpaolo Bottacin. «Come mi conferma il sindaco Corbelli con il quale abbiamo ogni tanto occasione di sentirci – spiega l’assessore veneto – oggi Montemonaco è un paese che si sta piano piano riprendendo, ma che non ha ancora finito la sua ricostruzione, per la quale ci vorranno anni. Tuttavia, nonostante debba continuare a pensare alle proprie problematiche, i suoi cittadini hanno deciso di trovare il tempo per allestire una bella manifestazione, che si terrà qualche giorno prima di Natale, coinvolgendo associazioni e attività imprenditoriali del posto per cercare di raccogliere fondi per il nostro Veneto. Un piccolo esempio di solidarietà – conclude Bottacin – ma che rappresenta al meglio come l’unione umana sia più forte di ogni sventura». (t.d.b.)

(ph: Facebook – Gianpaolo Bottacin)