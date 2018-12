Maltempo, raccolti 740 mila euro con numero solidale

Condividi

09:30 – La Protezione Civile ha reso noto che il numero solidale 45500 attivato in favore delle comunità colpite dall’emergenza maltempo in tutta Italia, attivato il 4 novembre e chiuso il 3 dicembre, ha raccolto donazioni pari a quasi 740 mila euro, nello specifico 739934 euro. Ora la cifra verrà raccolta dai dipartimenti e distribuita alle varie Regioni in proporzione ai danni subiti. Nell‘Agordino (Belluno) intanto sono stati completati i lavori a Le Campe, dove il torrente Cordevole aveva eroso la scarpata fino alla strada regionale Agordina, dove è stata ripristinata la circolazione. Era stata danneggiata anche parte della ferrovia e della pista ciclabile. In collaborazione tra Genio civile e Veneto Strade è stato rimesso in sicurezza l’argine e ora si procederà al ripristino del condotto fognario. «Un doveroso ringraziamento – ha commentato l’assessore Bottacin – va a tutti coloro che non hanno mai smesso di lavorare dal momento dell’uragano che ci ha duramente colpito, basti pensare che sono oltre 150 i cantieri che la Regione ha aperto in queste settimane». (t.d.b.)

(ph: Facebook – Gianpaolo Bottacin)

(Fonte: Ansa)