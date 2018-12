Debito pubblico graverà sui giovani? Fake news. Parola di Einaudi

Condividi

Sul debito pubblico è stato detto tutto e il contrario di tutto: è sostenibile, no è insostenibile, impedisce la crescita, no può favorire la crescita. Ma tra tutte le diverse opinioni la più granitica e condivisa è che quella che “l’aumento del debito pubblico gravi sulle generazioni future”. E’ divertente che a confutare questa affermazione sia uno dei padri dell’Europa monetaria, uno dei più tenaci fautori del pareggio di bilancio. Uno tra gli economisti più citatati da parte dei sostenitori dell’euro, del liberismo globalista e di quella economia sociale di mercato, perifrasi sdrucciolevole per mascherare e giustificare l’abbassamento dei salari.

Leggiamo queste sagaci parole scritte dall’illustre economista nel 1959 (fonte: Luigi Einaudi, “Miti e paradossi della giustizia tributaria”, 1959). «Gran parte della condanna morale lanciata dai politici austeri contro il debito pubblico è dovuta alla convinzione dell’immoralità di godere noi vivi oggi i vantaggi della spesa e di lasciar pagare il conto ai lontani nepoti. Il debito pubblico non merita davvero tanta lode né tanta infamia. Se ne può dire bene o male o un po’ bene e un po’ male; ma non a causa della faccenda dei posteri. I posteri c’entrano; ma in modo del tutto diverso da quello immaginato dalla credenza comunemente diffusa nel volgo che il debito pubblico sia un trucco per far pagare ai nepoti le spese sostenute dai viventi. Disgraziatamente per i vivi, non esiste nessun mezzo per far pagare una spesa qualunque, grossa o piccola, privata o pubblica, alla gente la quale deve ancora nascere. E’ incredibile come gli uomini siano incapaci, appena si tratti di fatti collettivi, di veder chiaro negli accadimenti più semplici. Non esiste nessun mezzo per far sostenere ai posteri il costo, la fatica, il dolore di nessuna spesa presente». Ed ancora più esplicitamente: «Il contrasto è un altro: non quello immaginato volgarmente fra generazione attuale e generazione futura; ma quello fra imposta e debito come mezzi per sopperire oggi ad una spesa dell’oggi».

Einaudi era uno strenuo difensore del pareggio di bilancio. I motivi della sua avversioneper l’indebitamento pubblico erano coerenti con la sua scelta di campo liberista: bassa tassazione e contenimento salariale come fattori di sviluppo. Può sembrare strano, quindi, che smascheri la lieve imprecisione del “debito pubblico gravante sulle future generazioni” dei suoi odierni seguaci. Quindi un sarcastico Einaudi, europeista e anti-sovranista convinto, ci fornisce una chiave di lettura per individuare eventuali pennivendoli/e, siano essi austeri politici o affermati esperti. Quando Einaudi dice «il contrasto è un altro: non quello immaginato volgarmente fra generazione attuale e generazione futura; ma quello fra imposta e debito», tocca un argomento importante in economia, cioè l’efficienza fiscale e la redistribuzione del reddito all’interno della stessa generazione, non tra generazioni future.

Il trucco di certe affermazioni sta nell’utilizzare parzialmente concetti economici di discipline diverse anche se contigue, come per esempio confondere il significato di microeconomia e di macroeconomia. Per procedere dobbiamo essere d’accordo che l’economia non è una scienza esatta come la matematica, ma è una scienza sociale, inoltre, esistono diverse teorie economiche, le quali sono un’interpretazione della realtà ma non sono la realtà. Non sono la realtà nè le previsioni del governo italiano nè le obiezioni della Commissione europea. Dobbiamo essere consapevoli che i valori che poniamo alla base della società che vogliamo, indirizzano le scelte economiche a favore o contro i diversi attori economici e classi sociali. Per esempio, chi privilegia la libertà economica sopra ogni cosa può considerare l’inflazione una sciagura, e attua politiche austere, mentre chi preferisce privilegiare la giustizia economica favorirà l’occupazione, anche se questo può comportare il rischio di qualche punto di inflazione. In economia non esistono dogmi assoluti, esistono scelte politiche che determinano le scelte economiche.

La macroeconomia si occupa dell’andamento del sistema economico nel suo complesso: delle fasi di espansione o recessione della produzione globale dei beni, della disoccupazione e dell’inflazione, della bilancia dei pagamenti e dei tassi di cambio, dei tassi d’interesse e del debito pubblico. La microeconomia si occupa del comportamento delle singole unità economiche, ad esempio delle famiglie e delle imprese, dei prezzi nei singoli mercati, o dell’effetto di una situazione di monopolio esistente sui singoli mercati.

La microeconomia e la macroeconomia sono collegate ma operano in ambiti distinti. E’ importante capire la differenza fra macroeconomia e microeconomia, perché scelte valide in ambito microeconomico posso rivelarsi inefficaci in ambito macroeconomico. Ad esempio se l’abbassamento dei salari è positivo per i conti di un’azienda, l’abbassamento dei salari a livello macroeconomico può portare ad una diminuzione della spesa aggregata e innescare un recessione che alla fine danneggia le stesse aziende.

La macroeconomia è come il cubo di Rubik: bisogna considerare tutte le facce e tutte le caselle, non si può mettere in ordine solamente una faccia (debbito pubblico) senza considerare le altre. La stessa politica dei redditi ha effetti diversi se il paese si trova in regime di cambi flessibili o semi flessibili (Gran Bretagna, Polonia, Turchia), o in regime di cambi fissi nei confronti di certi paesi (zona euro) e di cambi flessibili rispetto ad altri (Italia). Lo stesso debito pubblico può avere un peso diverso se un paese dispone della propria sovranità monetaria (Gran Bretagna, Giappone, Corea, USA, Cina) o non dispone della propria sovranità monetaria (Italia). L’economia è quel luogo dove tutti hanno ragione, ma gli errori li paga chi ha meno. In ognicaso, un grazie a Einaudi che ci ha regalato delle indicazioni per individuare i pennivendoli del “debito pubblico che grava sulle future generazioni”.

(ph: wikipedia)