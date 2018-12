Olimpiadi 2026, Veneto socio debole dell’alleanza con la Lombardia

Condividi

L’onnipresente Luca Zaia, presidente della Regione, poteva mancare alla presentazione ai Comitati Olimpici nazionali della candidatura Milano-Cortina per le Olimpiadi invernali del 2026? Un politico come lui, che non salta nemmeno l’inaugurazione di un ambulatorio nel rovigotto, certamente no, non poteva proprio.

Ed infatti mercoledì 28 novembre è volato a Tokyo, alla assemblea dei Comitati Olimpici, in compagnia del presidente (ancora per quanto?) del CONI e, da gennaio, componente del CIO Giovanni Malagò, del sindaco di Milano Beppe Sala e della testimonial della candidatura lombardo-veneta, la campionessa olimpica di short track Arianna Fontana. Tutti in trasferta per svelare il logo e pronunciare un discorsetto, anzi uno speech, promozionale.

Da parte sua il governatore ha letto, con un simpatico accento veneto, un breve testo in buon inglese, fra l’istituzionale e il promozionale, a dire il vero non molto originale né coinvolgente. Ha detto ai 66 delegati di tutto il mondo e al presidente del CIO Thomas Bach, quello che si aspettavano dicesse il «socio di minoranza» della alleanza Milano-Cortina (qual è in realtà il Veneto): le Dolomiti, le Olimpiadi invernali del 1956, perfino Giulietta e Romeo.

Pochino forse, soprattutto rispetto agli argomenti sfoderati dal sindaco meneghino che ha potuto far leva su Milano, su tutto quello che la città rappresenta nel mondo in tema di economia qualità servizi e infrastrutture, sui sei mesi dell’Expo 2015 gestiti alla grande e a fronte di cui il mesetto scarso dei Giochi sarebbe una passeggiata.

Finito il quarto d’ora dei discorsi, la delegazione lombardo-veneta ha presentato il logo ufficiale. E qui Zaia non ci ha fatto, diciamo così, un figurone. Perché il simbolo, che pare sia stato prodotto gratis dai grafici del CONI (ma Zaia e Sala non hanno neanche i soldi per pagare un creativo?) è vistosamente ispirato al Duomo di Milano e non c’è proprio nulla che richiami né Cortina né tanto meno il Veneto.

La sudditanza ai lombardi è il punto debole della candidatura di Cortina e il nodo difficile per il presidente del Veneto. Anche se entrambe le parti e lo stesso Malagò proclamano che si gioca alla pari, in realtà non è affatto così.

Zaia è stato senz’altro abile a aggregarsi in extremis alla candidatura italiana e ha avuto la fortuna di approfittare della rottura fra Lega e 5 Stelle, che ha portato alla uscita di Torino dalla terna iniziale. Ed è scontato che il Veneto sia stato favorito dall’essere a guida Lega.

Ma non c’è dubbio che Cortina sia a tutti gli effetti il parente povero nella strana famiglia che vuole i Giochi 2026. Il vincitore della lunga diatriba politica, che a un certo punto ha rischiato di far saltare la candidatura italiana, è indubbiamente il sindaco di Milano. Beppe Sala è riuscito da solo a disinnescare quello che sembrava un insormontabile ostacolo: il no del sottosegretario Giancarlo Giorgetti al sostegno dello Stato. Sala mica si è impressionato, anzi ha ribattuto: faremo da soli. Una bella sfida non solo sul piano economico ma anche su quello politico. Poi ha continuato la sfida con Giorgetti incassando l’apertura in controtendenza del vicepresidente del Consiglio (nonché capo della Lega) Matteo Salvini. Nel curioso rivaleggiare in «celodurismo» dei due principali politici leghisti, Giorgetti non si è affatto adeguato alla disponibilità del suo segretario e ha ribattuto che sarà il Consiglio dei Ministri a decidere se sostenere o meno la eventuale organizzazione dei Giochi in Italia. Come dire: Salvini dovrà venire a patti con Di Maio e non sarà facile. A chiudere la bocca a entrambi è arrivata la cinica dichiarazione di Sala «in otto anni le cose cambiano»: chissà chi ci sarà il Governo nel 2026…

E il nostro Zaia? Ha parlato finora poco sul fondamentale tema della sostenibilità economica della organizzazione olimpica. Sala invece, evidentemente anche a nome del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana (che, al contrario del collega veneto, riesce a malapena a ritagliarsi uno spiraglio di visibilità), ripete che saranno le due Regioni e le due città a finanziare i Giochi. Siccome si parla di milioni di dollari, prima da garantire e poi da scucire, al governatore trevigiano conviene lasciare nel vago (e magari a chi prima o poi gli succederà alla guida della Regione) il ruolo che il Veneto avrà nelle coperture del budget delle prove iridate. Per uno che voleva pagare la Pedemontana aumentando le tasse ai suoi concittadini, sembra difficile che riesca a trovare nel bilancio regionale le risorse necessarie. E sperare di trovare quattrini con sponsorizzazioni degli imprenditori veneti, sembra oggi come oggi una mission impossible. L’industria nordestina è tuttora in sofferenza e, si sa, i capitani d’azienda da queste parti non sono mai stati molto portati a investire in comunicazione. Chissà, magari con la autonomia (se mai arriverà) Palazzo Balbi avrà più competenze e più soldi…

Siccome interviste, dichiarazioni e progetti costano poco o niente, intanto si va avanti con promozione e copertura mediatica. Un’area in cui Zaia è imbattibile. Infatti nessuno in Veneto si è per ora sognato di obbiettare qualcosa sul logo lombardo-centrico della candidatura.

