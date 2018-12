Prete trevigiano contro Salvini: «fomenta l’odio». Polemica in chiesa

Condividi

Don Claudio Miglioranza durante l’omelia in una chiesa di Castelfranco Veneto (Treviso) ha parlato del decreto sicurezza, attaccando il ministro dell’Interno Matteo Salvini, che a suo dire «fomenta l’odio e il razzismo». Il vicepresidente della Life Treviso Giorgio Vigni si alza ed esce dalla chiesa, per rientrarvi alla fine della predica. «Alla fine del comizio, non certo omelia, rientro – scrive in una lettera riportata sul Messaggero di oggi -. Ma sentiamo tutta la settimana parlare di politica, adesso hanno messo all’ordine anche le chiese. Il povero cristiano non può scendere dal treno dell’immondizia neanche un’oretta la domenica. Il sacerdote dal pulpito parla di fomentatori d’odio ma lui cosa sta facendo? Visto il luogo e l’occasione qualcosa non torna. Trattasi di sacerdote Dei o di un onorevole – conclude Vigni – un attivista, un sindacalista?». Il ministro dell’Interno risponde così su Facebook: «manderò a questo prete il testo della Legge Salvini perché capisca che è un passo in avanti nel nome del rispetto, delle regole, della sicurezza, della vera integrazione. Amen». (t.d.b.)

(ph: Shutterstock)