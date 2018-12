Sì Tav Veneto, petizione online: «indispensabile per imprese e turismo»

Condividi

Il fronte Sì Tav del Veneto lancia una petizione online su Change.org per chiedere al governo di portare avanti l’infrastruttura ferroviaria, ritenuta «indispensabile per la crescita e lo sviluppo del territorio Veneto e il completamento in tempi rapidi della Superstrada Pedemontana e delle altre opere progettate per migliorare l’accessibilità, la sicurezza e l’ambiente del nostro territorio». L’Italia, si legge sulla pagina della petizione, «cresce meno dell’economia mondiale e dei principali paesi OCSE. Per essere attori nel mercato mondiale serve una rete di trasporti collegata al meglio con l’Europa e con il mondo».

«Il Veneto – prosegue l’appello online – è da sempre una locomotiva dell’Italia (contributo al Pil del 9,2%). Le piccole aziende, ossatura del modello economico della regione, hanno necessità di collegamenti efficienti per poter crescere. Il turismo veneto, costituito per il 65% da stranieri, richiede connessioni efficienti. Oggi è molto elevato il rischio che anche le poche opere in corso siano cancellate o non siano completate, bloccando il sistema economico» del Triveneto. «Il Nord Est ha bisogno di una logistica e di infrastrutture moderne e ben organizzate che permettano tempi efficienti, alti standard di qualità, ridotto impatto ambientale e basso inquinamento». (r.a.)

(Ph. Stefano Guidi / Shutterstock)