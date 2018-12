Bidelli campani con falsi diplomi, accertamenti in scuole venete

Condividi

La regione Veneto vuole vederci chiaro. Per questo ha avviato degli accertamenti nelle scuole sulle assunzioni di collaboratori scolastici e di personale amministrativo che lavorano nelle segreterie e che provengono dalla Campania. Lo ha confermato all’Ansa Elena Donazzan, assessore regionale all’istruzione. Le verifiche sarebbero partite da una segnalazione fatta dal responsabile di una scuola di Garda (Verona). Riguardano soprattutto i punteggi, le abilitazioni e i titoli prodotti dal personale sempre con il massimo dei voti. Gli archivi, che conterrebbero queste informazioni, sarebbero stati misteriosamente distrutti. Così, la regione Veneto sta chiedendo ai presidi degli istituti di produrre i curriculum vitae e i diplomi allegati del personale sotto esame. Dai primi riscontri sarebbero già emersi numerosi casi dubbi.

«Adesso voglio scrivere alla collega della Campania – annuncia Donazzan – facendo presente che il nostro ufficio scolastico regionale ha già attivato da tempo una commissione di ispezione per le scuole non statali che possono avere qualche dubbio di legittimità. In Veneto è molto più difficile che si acquisiscano titoli senza un percorso accertato e regolare. Suggerirò alla collega di fare accertamenti accurati – sottolinea – altrimenti la reputazione dell’intera Regione Campania ne soffrirà naturalmente. Qui daremo la massima collaborazione alle forze dell’ordine per bloccare questo malcostume. Il “diplomificio” facile non trova spazio in Veneto e deve essere così anche altrove».

