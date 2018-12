Veneto Banca, ok a difesa Consoli: si farà perizia

Condividi

Linkedin email

Colpo di scena nell’inchiesta Veneto Banca: i giudici della Corte d’Appello di Venezia hanno accolto le richieste della difesa dell’ex amministratore delegato Vincenzo Consoli. Una consulenza dovrà stabilire se l’istituto di Montebelluna fosse o meno in stato di insolvenza al momento della sua messa in liquidazione. Una decisione che, come scrive Giorgio Barbieria pagina 9 del Mattino, è destinata ad allungare i tempi dell’inchiesta penale della Procura di Treviso. Durante l’udienza in programma il 18 dicembre, i giudici veneziani conferiranno l’incarico di valutare la sufficienza o meno del patrimonio della banca a chiudere una liquidazione in bonis.