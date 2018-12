Presepe a scuola, il caso arriva in Parlamento

Condividi

08:30 – «Non credo spetti agli educatori decidere se in un istituto vada allestito o meno il presepe in occasione del Natale». Lo afferma in una nota il deputato veneziano Alex Bazzaro (Lega), che ha annunciato che presenterà un’interrogazione sul tema al ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti. «In questi giorni, anche nel Veneziano – afferma Bazzaro – abbiamo assistito a diatribe discutibili sul consentire o meno la rappresentazione della nascita di Gesù all’interno delle scuole con la motivazione di non ledere la sensibilità di alunni non cattolici. Premesso che i nostri simboli religiosi non si toccano e tutte le nostre iniziative cristiane vanno sostenute ed incentivate, come giustamente ha fatto la Regione Veneto che ha addirittura stanziato un finanziamento destinato alle scuole, per evitare che la scelta ricada arbitrariamente su presidi o maestre, ho presentato un’interrogazione parlamentare al Ministro nella quale viene gli chiesto quali iniziative intenda assumere al fine di evitare che tutti gli anni, con l’avvicinarsi del Natale, si riproponga la discussione sul fare o meno il presepe nelle scuole italiane e, in ogni caso, per definire il comportamento da tenere da parte degli istituti scolastici – conclude – in occasione delle principali festività della tradizione cattolica». (r.a.)

(Fonte: Ansa)

