Marzotto e quelle interviste “ispirate”

Forse sarà l’atmosfera natalizia, sta di fatto che i giornali non solo del Veneto hanno proprio di questi giorni rilanciato la non-notizia (perché cosa già vecchia e stravecchia) della conversione religiosa di Matteo Marzotto, il giovane e bello figlio di Marta, erede del nome e in parte delle fortune della più illustre dinastia imprenditoriale italiana (sì, perché con tutto il rispetto quanto a imprenditori i Marzotto si mangiano gli Agnelli in un sol boccone).

Tuttavia, se non pensassimo che le convinzioni religiose sono una cosa troppo seria per metterle sul piano di una pura operazione di marketing – al fianco delle virtù sportive, di Naomi, delle interviste pensose a metà strada tra lo stile di Gordon Gekko e quello di un commesso di Abercrombie & Fitch – e se non fossimo in realtà convinti che purtroppo c’è sempre il rischio, in questo mondo social, che tutto venga appiattito e perfino i sentimenti più intimi finiscano stravolti nella fogna di una comunicazione che non distingue, insomma, in sintesi, se il mondo fosse un altro, incondizionatamente ci saremmo tolti il cappello davanti alle affermazioni del giovine Matteo e la questione sarebbe chiusa lì. Ma, a parte il principio evangelico, «non sappia la mano sinistra ciò che fa la destra», qualche dubbio purtroppo è lecito.

Marzotto negli ultimi anni si è avvicinato al Movimento della Comunità Nuovi Orizzonti fondato da Chiara Amirante e riconosciuto dalla Chiesa Cattolica. Il Movimento, sulla base di una sua specifica teologia, si è diffuso nel mondo con una rete di attività estremamente meritevoli e significative, orientate a interventi di sostegno verso le fasce di popolazione più colpite dal disagio sociale. È verosimile pensare che la vicinanza di Marzotto non sia solo di tipo spirituale, ma che egli (lodevolmente) abbia sostenuto e tuttora sostenga economicamente le finalità dell’Associazione. E Dio solo sa quanto abbiamo bisogno di imprenditori che usino il loro denaro non solo per il glamour e il lusso («conspicous consumption», avrebbe detto il grande sociologo americano Thorstein Veblen), ma anche per ridurre le difficoltà materiali dei più poveri e più sfortunati. E quanto avremmo bisogno di più etica nei comportamenti economici, sia a livello individuale che collettivo.

Il punto è proprio questo: così tanto abbiamo bisogno di uomini e donne che vogliano cambiare il mondo dell’economia, degli affari e della produzione, quanto non ci servono, anzi sarebbero estremamente dannosi, i predicatori del giusto e dell’onesto (non parliamo nemmeno dei “comunicatori”). La concretezza che una volta era caratteristica degli imprenditori – e che oggi è un po’ attenuata nei nostri, in particolar modo confindustriali, tutti presi più dalle relazioni che dai fatti concreti della produzione e dell’industria – trasportata sul piano dell’azione civile ed etica è qualcosa che si fonda esclusivamente sull’esempio, sul fare, e possibilmente sul non parlare. Niente come l’etica è così materiale, rifugge la comunicazione e il discorso di sé.

L’etica, come l’impegno religioso, è qualcosa che si fonda a partire non da una bella intervista, ma dai risultati concreti, che tutti possono vedere, di un’azienda, di una vita, opere che non hanno bisogno di essere strombazzate (una volta tanto). L’etica (come la religione) è qualcosa che cambia la vita delle persone, non è un copricostume da tirar fuori nelle circostanze in cui l’etichetta o le consuetudini richiedano maggior pudore. È la pelle, non l’abito. L’etica sono i rapporti economici profondi e reali, il trattamento dei dipendenti, il rispetto per le leggi (anche ingiuste), le retribuzioni per sé, i propri manager, una prassi costante di giustizia e di equanimità a 360 gradi. Se l’etica puzza di marketing non è più etica. Mettiamola così, se tutti gli imprenditori fossero realmente etici, il mondo sarebbe diverso. Siamo felici che Matteo Marzotto ci voglia far sapere che si è convertito. Saremo ancora più felici di poterne vedere i frutti concreti.

