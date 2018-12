Droga a scuola, Donazzan: «sottoporre studenti a test»

Condividi

18:04 – Elena Donazzan, assessore all’istruzione della regione Veneto, fa una proposta per provare a contrastare il fenomeno dell’uso di droga a scuola. «La diffusione di sostanze stupefacenti appare ormai un fenomeno di consumismo disinvolto tra i più giovani. Ragazzi e preadolescenti vanno a scuola portando nello zaino non la merenda, ma la canna di hashish o marijuana o altre sostanze stimolanti o allucinogene».

«Credo sia necessario un cambio di rotta, prima di tutto sul fronte educativo – continua Donazzan -. Come per praticare uno sport è necessario sottoporsi una visita medico sportiva e dimostrare di godere di una buona condizione fisica – propone l’assessore – così la frequenza scolastica e lo studio dovrebbero richiedere lucidità e padronanza delle proprie capacità percettive e cognitive. Trovo quindi condivisibile la proposta di sottoporre a test tutti gli studenti. Gli esiti del test dovrebbero poi essere valutati anche ai fini del voto in condotta, arrivando, se necessario, anche alla bocciatura, in presenza di uso ricorrente». (a.mat.)

(ph: Facebook Elena Donazzan)