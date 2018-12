Pfas negli alimenti, Efsa certifica i danni alla salute

Condividi

Politici, ambientalisti e associazioni contro i Pfas del Veneto chiedono con forza all’Europa di rivedere i limiti dei Pfas nell’acqua potabile. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha certificato che Pfoa e Pfos possono essere presenti negli alimenti e fare male alla salute. Lo riporta Luca Fiorin su L’Arena di oggi. Ora potrebbero essere rimessi in discussione i limiti accettati di Pfas nell’acqua potabile ed effettuate nuove verifiche in merito. Il documento dell’Efsa mette inoltre nero su bianco per la prima volta che Pfos e Pfoa hanno un effetto nocivo sull’aumento del colesterolo totale e sulla minore capacità di reazione ai vaccini nei bambini, oltre a una riduzione del peso dei bambini alla nascita. All’inizio del 2019 il Consiglio europeo discuterà la revisione della Direttiva acqua potabile. (t.d.b.)