Autonomia Lombardia-Veneto, Giorgetti: «sì, ma più tasse»

Condividi

Linkedin email

La trasmissione radiofonica “La versione di Oscar” di Radio 24 condotta da Oscar Giannino, giornalista economico con un passato in politica, ha mandato in onda un audio registrato del sottosegretario leghista alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, in cui parlava dell’autonomia del Veneto e della Lombardia. «Devono essere consapevoli della necessità di procacciarsi da soli i fondi per finanziarsi questa spesa – ha detto Giorgetti -. Noi daremo loro questa disponibilità, daremo l’autonomia ma i lombardi e i veneti devono sapere che pagheranno qualcosina in più di tasse per questa bellissima avventura». Il costituzionalista Mario Bertolissi ha poi commentato così le parole del sottosegretario: «Giorgetti intendeva che il governo centrale non concederà finanziamenti “aggiuntivi” rispetto ai trasferimenti statali legati alle competenze richieste che sono 23». (t.d.b.)