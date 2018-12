Referendum fusione, ecco quali sono i 5 nuovi Comuni in Veneto

Condividi

Linkedin email

16:55 – Ieri si è svolto il referendum sulla fusione di diversi Comuni veneti. Su dieci accorpamenti proposti, sono cinque i nuovi comuni nati: Colceresa (nato dalla fusione di Mason e Molvena), Valbrenta (nato dalla fusione di Cismon,Valstagna, San Nazario e Campolongo) e Lusiana-Conco in provincia di Vicenza; Valbelluna (nato dalla fusione di Mel, Lentiai e Trichiana) in provincia di Belluno; Pieve del Grappa ( nato dalla fusione di Crespano e Paderno del Grappa) in provincia di Treviso. «Diamo il benvenuto ai cinque nuovi Comuni che sono nati con questa consultazione – ha commentato la presidente di Anci Veneto, Maria Rosa Pavanello -. Si tratta di un passo importante per la modernizzazione dell’assetto degli enti locali della nostra Regione che dovrebbero garantire migliori servizi ed ancora più efficienza impattando positivamente sulla qualità della vita dei cittadini. L’Anci Veneto sostiene le fusioni nel rispetto dell’autonomia dei Comuni e soprattutto del voto dei cittadini».

«I processi di accorpamento – aggiunge la Pavanello – rappresentano uno strumento per poter amministrare in modo più efficace il territorio. Infatti molti Comuni di piccola e media grandezza sono oggi in difficoltà perché hanno scarse risorse in termini di bilancio ma anche di personale ed in questo modo l’amministrazione diventa la gestione dell’ordinario con la difficoltà ad investire secondo una visione di lungo periodo. Con le fusioni – conclude Pavanello – si possono avere più risorse a disposizione e superare le criticità dei bilanci oltre che garantire servizi migliori partendo da aspetti basilari come l’ampliamento degli orari degli uffici». (t.d.b.)

(Fonte: Ansa 15:33)

(ph: Alexandru Nika – Shutterstock)