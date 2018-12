Ricchezza, lavoro e sicurezza: ecco dove si vive meglio in Italia

Condividi

Puntuale come un orologio svizzero arriva anche quest’anno la tradizionale classifica redatta dal Sole 24 Ore giunta alla sua 29esima edizione sulla qualità della vita in Italia. I parametri analizzati sono ricchezza e consumi, affari e lavoro, ambiente e servizi, demografia e società, giustizia e sicurezza, cultura e tempo libero. Per la prima volta viene incoronata provincia dove si vive meglio Milano. Al secondo posto troviamo Bolzano e al terzo Aosta. Ultima in classifica, c’è Vibo Valentia, preceduta da numerose province del Sud Italia.

Nessuna sorpresa invece per i capoluoghi del Veneto che si piazzano, come ogni anno, in posizioni molto alte della classifica: Belluno in 4ª posizione, Treviso in 9ª posizione, Verona in 13ª posizione, Vicenza in 17ª posizione, Padova in 33ª posizione, Venezia in 34ª posizione e Rovigo in 58ª posizione. (a.mat.)

