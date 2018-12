Processo BpVi, M5S Veneto: «Zaia debole con i forti»

Condividi

«La Regione fa la voce grossa, ma poi non riesce neppure a costituirsi parte civile nel processo per i danni causati dalla Banca Popolare di Vicenza a decine di migliaia di veneti». Lo affermano in un comunicato i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle del Veneto, commentando la decisione del tribunale di Vicenza di non ammettere la Regione Veneto come parte civile nel processo agli ex vertici della popolare. «Il 30 giugno del 2016, il Consiglio regionale ha votato all’unanimità una relazione che impegnava Zaia a costituire la Regione parte civile in questo procedimento: ma dopo due anni e mezzo, la Regione non è riuscita a mantenere la promessa, che era stata votata anche dai propri rappresentanti».

«Il Movimento – proseguono i consiglieri – ha pagato di tasca propria, tagliando i nostri stipendi, il ricorso alla Corte di Giustizia europea per i diritti dell’uomo dei cittadini truffati. Il governo nazionale ha trovato un miliardo e mezzo per i rimborsi ma ora emerge come la Regione non è riuscita a rispettare i termini per costituirsi parte civile nel processo. Una Regione che promette e ruggisce, ma che poi miagola e balbetta quando è il momento di rivalersi su chi ha sbagliato e di difendere i propri cittadini. Un governo regionale debole con i forti, che trova sempre qualcuno da incolpare quando le cose si mettono male. A conti fatti è un vero peccato che la Regione esca così dal processo – concludono i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle – un brutto segnale, questo, per i cittadini e per le persone che sono finite nel tritacarne delle banche venete. Li hanno lasciati soli, ma con loro ci siamo da sempre noi del Movimento 5 Stelle, e lo abbiamo dimostrato con i fatti». (t.d.b.)