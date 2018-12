La Regione Veneto non chiede danni a Zonin&C: il “mistero” della prima udienza

Condividi

Linkedin email

Ma c’era, quella mattina del 1° dicembre, l’avvocato dell’avvocatura della Regione Veneto in mezzo alla fiumana di suoi colleghi alla prima vera udienza in tribunale a Vicenza del processo «banche venete»? Impossibile saperlo. Chi può dirlo è l’avvocato Ezio Zanon, coordinatore dell’Avvocatura regionale, che però con i giornalisti non parla. Nemmeno quando dovrebbe, visto che il suo ufficio ha cannato clamorosamente una cosa che gli altri – i legali normali, anche quelli di campagna, anche quelli da altre province o regioni – hanno fatto tranquillamente: la costituzione di parte civile.

L’avvocatura regionale ne ha fatte a centinaia, sanno bene come si fa. Questa volta la loro richiesta è stata respinta perché presentata fuori tempo massimo, alla successiva udienza del 15 dicembre che non era più quella buona. E’ seguito comunicato in cui l’avvocatura espone i suoi «distinguo» giuridici, ma resta il fatto che l’ha presa sui denti. E stupisce che l’avvocato Zanon, al di là delle righe ufficiali, peraltro dense di significati, non voglia spiegare l’incidente di percorso ai colleghi: eh sì, anche lui è giornalista, peraltro pubblicista, iscritto all’ordine fin dal marzo 1981 e a tutt’oggi. Anche se la sua tesi di laurea, a Bologna, è stata in Diritto Costituzionale su «Il garante della Legge di riforma sull’Editoria», adesso si tiene alla larga dalla stampa. Una cosa è certa: il suo ufficio aveva il mandato di costituirsi parte civile e non l’ha fatto. E sì che sono in 17, gentilissime segretarie comprese, con tanto di uffici di coordinamento, ufficio risorse strumentali, uffici affari legali 1 e 2… Ma a Borgo Berga chi c’era e cosa ha fatto? Risultato: le parti civili sono più di cinquemila, ma la Regione Veneto non c’è.

Ma è stato veramente un incidente di percorso? Le motivazioni addotte dall’avvocatura nel comunicato n. 2003 tratteggiano un quadro diverso. Innanzitutto si definisce «apprezzabile, anche se non condivisibile» la decisione di rigetto del giudice. Tradotto liberamente: ci avete tolto un pensiero. Concetto ribadito più avanti, quando l’avvocatura dice che la propria legittimazione a costituirsi parte civile era fondata su interessi generici (il pregiudizio economico dei cittadini, il turbamento sociale) ma non da un danno economico diretto. Tanto che il giudice aveva già respinto altre simili richieste del comune di Schio e della Camera di Commercio. Tradotto liberamente: ci avrebbero comunque detto di no.

La Regione ha stanziato, a causa del crollo delle banche, 900 mila euro per i cittadini, sostegno psicologico compreso. Potrà mai recuperarli? Eh, scrive l’Avvocatura, difficile documentare l’avvenuta spesa. Esigenze «che hanno reso complesso, arduo e complicato il tentativo di costituzione di parte civile, che, se non adeguatamente circostanziato, sarebbe certamente stato contestato nel merito dalle controparti nelle prossime udienze. E che andava, quindi, costruito con una adeguata strumentazione probatoria, che ha richiesto tempo e impegno». Ma chi doveva «adeguatamente circostanziare», se non l’Avvocatura? L’impegno ci sarà sicuramente stato, e il tempo anche di più.

Il primo a ventilare l’ipotesi di una possibile costituzione di parte civile era stato il consigliere regionale Piero Ruzzante, ex Pd oggi Leu, nel lontano settembre 2015. La mozione n.22 del 18 di quel mese, presentata da Sergio Berlato e approvata in consiglio il 27 ottobre, proponeva di costituire un fondo regionale per pagare gli avvocati di una eventuale class action degli azionisti Bpvi. Il motivo, allora, era il deprezzamento dell’azione da 62,50 a 48 euro. Mozione rimasta comunque lettera morta, superata dagli eventi. Chiaro che con il disastro successivo la Regione era chiamata a più alti compiti. E infatti: nel marzo 2016 viene costituita una prima Commissione Banche, che a luglio presenta una relazione di 150 pagine; nel giugno 2016, a inchieste giudiziarie iniziate, tutto il Consiglio all’unanimità impegna la Giunta per la costituzione di parte civile.

Viene poi insediata una seconda Commissione Banche, che lavora dal febbraio al dicembre 2017 e produce 280 pagine di relazione. Ma produce soprattutto un concetto molto caro alla presidente Giovanna Negro e al vicepresidente Antonio Guadagnini. Dice Giovanna Negro, che è di Veneto Cuore Autonomo: «da ultimo, quando si parla di soci che sono stati depredati, non si fa riferimento a gente sprovveduta che ha dato i propri soldi in mano a dei ”poco di buono”: i soci devono essere risarciti per un danno ingiusto che hanno subito non avendo nessuna responsabilità, danno che è stato provocato da agenti esterni a quelli della Banca. Chi ha sbagliato deve pagare, per una questione di giustizia». E Antonio Guadagnini, che è di Siamo Veneto, è affascinato da una tesi «complottista»: le nostre banche sono state affossate dai poteri forti, dalla Bce in giù. Tesi finale: tutta colpa di Bankitalia e dei suoi inefficienti controlli.

E’ una tesi nuova: i colpevoli non sono coloro che commettono i reati, ma coloro che non li impediscono. Alla luce di questa concezione sposata dalla Regione, ecco che si depotenzia come per magìa il contrasto alle responsabilità vere del disastro economico e sociale. Nei fatti non si chiede nulla a Gianni Zonin e agli altri rinviati a giudizio, sembra quasi che i veneti imputati non c’entrino. Sembra quasi, anche, che non sia responsabilità di un certo milieu veneto fatto di imprenditori, amici, debitori inaffidabili, politici dagli occhi chiusi e dalle antenne abbassate, se le banche sono saltate. Una domanda: al di là della mala gestio di non pochi, quanti non hanno restituito il denaro ricevuto a prestito? Qualcuno forse sostiene che le banche sono saltate perché famiglie e pensionati non onoravano la rata del mutuo?

Sulla questione della mancata costituzione di parte civile sono già state presentate al presidente Zaia due interrogazioni urgenti, di Stefano Fracasso (Pd) e Ruzzante. Ma insomma, se mai la Regione aveva una maschera, adesso è caduta. Non schierarsi contro i responsabili del crack vuol dire non schierarsi con i cittadini travolti. Scrivono i 5 Stelle: «la Regione prima promette e ruggisce, poi balbetta e miagola». Dice Ruzzante: «è stato un atteggiamento sempre ambiguo». Dice Stefano Fracasso: «è come prendersela con il vigile che non ha alzato la paletta, e non con l’automobilista che correva come un pazzo».

La Regione Veneto non sarà parte civile nella causa penale. Non accuserà Zonin e soci. Non aiuterà i pubblici ministeri e le altre parti civili. Non chiederà risarcimenti. Ma l’Avvocatura medita il colpo di reni: «non è esclusa per la Regione la possibilità di riproporre in sede civile una causa risarcitoria di contenuto analogo». Campa cavallo. E Machiavelli è un principiante. Comunque la si rigiri, al di là del merito giuridico (non affrontato), questo è un piccolo scandalo non di provincia, ma di Regione. Un incidente di percorso che felicemente e al momento giusto collima con una visione e una pratica politica. L’Avvocatura ha avuto, giorno più giorno meno, 880 giorni per preparare la costituzione di parte civile. Ma che ressa, quel 1° dicembre.