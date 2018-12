Capodanno sulla neve o al mare, Veneto tra le mete più gettonate

Condividi

Linkedin email

A meno di una settimana dall’inizio delle tanto sospirate vacanze invernali, gli italiani non hanno ancora deciso dove trascorreranno le festività e la caccia alla meta ideale è ancora aperta. L’online si rivela un canale privilegiato per i vacanzieri dell’ultimo minuto che sperano di trovare la sistemazione perfetta per trascorrete qualche giorno di relax, come confermato da Subito.it. In linea con la tradizione che vuole il Natale “in famiglia”, gli italiani puntano al Capodanno per la propria vacanza: le ricerche per il Veglione fuori porta battono 20 a 1 quelle per il Natale.

La regione più gettonata è l’Abruzzo che, nella classifica delle 50 mete più cercate, è presente con ben 5 località. Al primo posto assoluto Roccaraso, con i suoi 130 km di piste, i suoi 32 impianti di risalita e la sua varietà di pendii che permettono davvero a tutti di trovare la pista più adatta alle proprie capacità, è la stazione sciistica più cercata dagli italiani. Sempre in Abruzzo troviamo Ovindoli, quinta in classifica, Pescasseroli (15°), Castel di Sangro (24°) e infine Rivisondoli (26°). La seconda posizione della top 50 è occupata da Asiago, località veneta rinomata per lo sci alpino con i suoi oltre 80Km di piste dedicate. Sempre in Veneto si distingue l’intramontabile Cortina d’Ampezzo, perla delle Dolomiti e meta prediletta da VIP, starlette e dall’élite dello sci nostrano, che è al 12° posto. Proseguendo nel tour innevato della nostra Penisola, saliamo infine verso il Piemonte e il Trentino che vantano rispettivamente 3 e 4 destinazioni. Prato Nevoso in provincia di Cuneo rivendica l’11° posizione grazie alle sue piste pensate per chi ama osare e cimentarsi con la tavola nello snowpark o volteggiare con gli sci da freestyle. Seguono Sestriere in 14° posizione e Bardonecchia in 15°. Chiude la classifica il Trentino con Andalo, al centro dell’altopiano Brenta-Paganella, al 28° posto, Marilleva al 32°, Folgaria al 35° e infine Madonna di Campiglio al 44°.

Per gli amanti del mare d’inverno, il freddo non funge da deterrente quando il richiamo delle onde si fa sentire. Nella classifica delle mete più amate spopola, nonostante i mesi più rigidi possano invogliare meno, la veneta Jesolo che rimane ben salda al quarto posto nella top 50, davanti a Bibione, altra città veneta molto amata che troviamo in 17° posizione. Dal Veneto alla Sardegna, inaspettatamente nella classifica invernale e con ben 5 mete! Con i suoi 8 chilometri di sabbia bianca interrotta solo da alcuni speroni rocciosi che creano una serie di calette e il suo scenario mozzafiato, reso ancora più incredibile dal mare azzurrissimo e cristallino che la bagna, Costa Rei si rivela la soluzione perfetta per riprendersi dal caos cittadino e infatti si posiziona 6°. Non da meno sono Villasimius, nella Sardegna meridionale, che si colloca al nono posto e San Teodoro, nell’immediato entroterra alle pendici orientali del massiccio di monte Nieddu, in 19° posizione. Chiudono la rosa delle località sarde Alghero (20°) e Olbia (38°). (a.mat.)