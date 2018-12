Autonomia Veneto-Lombardia, Giorgetti: «si fa o governo salta»

Condividi

Oggi a Roma sarà presentata al presidente del Consiglio Giuseppe Conte la bozza per l’autonomia di Lombardia e Veneto. Poi servirà una legge che dovrà essere approvata a maggioranza assoluta da Camera e Senato. Se il capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ha parlato dell’autonomia come un «diritto», il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti sarebbe preoccupato proprio per la maggioranza in entrambe le aule e confida che l’alleato di governo, il M5S, non faccia sorprese. Come noi abbiamo votato il reddito di cittadinanza, così loro devono votare l’autonomia, altrimenti il governo rischia, avrebbe detto. (t.d.b.)

(Fonte: Ilgiornale)