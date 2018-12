Smog, Bottacin contro Giordani: «leggi sono chiare»

Condividi

Linkedin email

Il sindaco di Padova Sergio Giordani ha deciso di togliere il blocco anti-smog riportando l’allerta sul livello verde. «Natale è un momento importante per le nostre famiglie – ha spiegato – per questo, a mio pieno rischio e in via del tutto eccezionale, ho deciso di assumermi la responsabilità di derogare le restrizioni del traffico. «Stavolta mi espongo io per i miei cittadini – ha aggiunto Giordani – ma è l’ultima perché questo porto delle nebbie creato dai livelli superiori deve finire. Le misure di contrasto allo smog vanno normate con maggiore coraggio e omogeneità dalla Regione».

«La Regione fornisce quotidianamente tramite Arpav tutti gli elementi perché i sindaci possano emettere le eventuali ordinanze per contrastare l’inquinamento atmosferico, cosa che per legge nazionale spetta a loro. Non esiste alcuna zona grigia. Le leggi sono chiare e le responsabilità pure» ha detto l’assessore veneto all’ambiente Gianpaolo Bottacin, rispondendo duramente a Giordani. Non esiste alcuna Regione in Italia che emetta ordinanze sullo smog, anche perché le Regioni sono disomogenee e non avrebbe alcun senso, anche ammesso che la legge lo consentisse, avere un’ordinanza identica da Auronzo a Badia Polesine e da Verona a Portogruaro. Due mesi fa il sindaco di Padova diceva che la Regione lo obbligava – ha concluso – ma oggi dice che la Regione lascia decidere i sindaci. Ma pace con se stesso riuscirà mai a farla Giordani?». (t.d.b.)

(Fonte: Ansa)

(ph: Facebook – Gianpaolo Bottacin)