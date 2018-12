Arbitri: sempre più spesso al Pronto Soccorso. Con rimborso da 30 euro

Condividi

Domenica 4 novembre 2018, Centro sportivo “Terra dei Forti” di Rivoli Veronese, paese in collina di 2.000 abitanti a 25 km da Verona e prossimo al Lago di Garda. È il 90° minuto della partita del Campionato di 3a categoria, Girone A, contro il Borgo Trento. Il Rivoli sta perdendo. Un giocatore della squadra di casa molla un cazzotto all’arbitro perché ha espulso due suoi compagni di squadra. Il direttore di gara finisce all’ospedale.

È solo l’ultima in ordine di tempo delle aggressioni che gli arbitri veneti del calcio subiscono con frequenza piuttosto preoccupante. Il 26 aprile il Corriere del Veneto pubblica un articolo dedicato alle aggressioni nei campionati Dilettanti e Giovanili della regione: “Spesso a farne le spese -scrive il quotidiano Rcs- sono gli arbitri. Minacciati («Se non fischi qualcosa per me, conosco tanta brutta gente e vi taglio la gola a te e a quel negro», la frase costata cinque giornate a un giocatore del Vazzola), presi a sputi dai tifosi (250 euro di multa all’Elettrosonor Gambellara, il 25 marzo) o a schiaffi (squalificato l’allenatore degli Allievi del Campigo). E a volte proprio non ce la fanno a proseguire: il 27 gennaio, il direttore di gara ha alzato bandiera bianca dopo l’aggressione di un giocatore del Bibione (squalificato per otto giornate) «che gli creava turbamento tale da non consentirgli la serenità richiesta per la conduzione della partita, ritenendo in pericolo la sua incolumità»”.

Il presidente della Figc del Veneto Giuseppe Ruzza, dice che in passato succedeva anche di peggio: “Oggi resta tanto lavoro da fare. Ma più che dei giovani, spesso la colpa è degli adulti: sia tra i dirigenti delle società che tra i genitori sugli spalti, si registrano episodi che rovinano questo sport”.

Anche l’assessore regionale allo Sport Cristiano Corazzari commenta gli episodi delle ultime settimane in Regione. “Purtroppo, quello dell’aggressione agli arbitri è un tema di stretta attualità: assistiamo sempre più a situazioni di una gravità inaudita, stiamo vivendo un clima che va condannato e contrastato efficacemente, ed è un brutto segnale di come crescano i disvalori della nostra società”. Giustamente Corazzari stigmatizza tanto i comportamenti aggressivi dei giocatori di Serie A (“vengono visti dai più piccoli come degli esempi da seguire”) che quelli dei genitori dei giovani calciatori. Due facce dello stesso problema.

Il Veneto comunque non è fra le regioni in cui si registra il maggior numero di casi di violenza nei confronti degli arbitri. Nella stagione sportiva 2017-2018 sono stati 11. Che certo non sono pochi ma nemmeno paragonabili ai 95 della Calabria, ai 67 della Sicilia, ai 47 della Campania e ai 43 del Lazio. Fra le regioni del Nord la più violenta è l’Emilia-Romagna con 37 aggressioni. Sul versante opposto spiccano lo zero del Friuli-Venezia Giulia e i 4 del Trentino-Alto Adige. Dati diffusi dall’Osservatorio Violenza della Associazione Italiana Arbitri, in cui ne spicca uno davvero impressionante: sono state ben 451 le aggressioni a direttori di gara dal 1° luglio del 2017 al 30 giugno dell’anno in corso. Quelle fisiche sono state circa la metà (216), di cui 110 gravi. Un bollettino di guerra. La Categoria più aggressiva è la Seconda (110 episodi), ma si riscontrano molti casi anche nei campionati giovanili.

Come racconta il Corriere della Sera in una recentissima inchiesta non sono risparmiate nemmeno le poche donne-arbitro. Invitate, com’è accaduto nel Trevigiano a fine novembre, a «cambiare lavoro» peggio ancora a «darsi ai fornelli». Maschilismo duro e puro, espressioni di altri tempi.

La nuova stagione sportiva è cominciata sulla falsariga. Il Ministero degli Interni ha conteggiato 51 aggressioni solo nelle prime settimane. La Federcalcio, preoccupata anche dall’aumento della gravità degli attacchi agli arbitri, ha introdotto un nuovo articolo nel Codice di Giustizia: il colpevole sarà squalificato almeno per un anno se non c’è referto medico, almeno per due se invece l’arbitro deve ricorrere al Pronto Soccorso. E sono state fissate anche le sanzioni a carico di tecnici e dirigenti, assenti nella normativa precedente.

«La Federazione ha recepito il grido d’allarme che le rivogliamo da dieci anni» ha commentato Marcello Nicchi, presidente dell’Aia. «Gli arbitri non si possono e non si devono toccare, d’ora in avanti chi lo farà verrà sanzionato in modo esemplare».

Ce n’ha messo un bel po’ la Federcalcio, vien da dire. Ci sono volute 2.580 aggressioni in cinque anni, un picco di 681 nella stagione 2015-2016 e una media di oltre 450 nelle ultime due per far muovere i dirigenti di via Allegri.

Oltre alla incolumità dei fischietti, le aggressioni mettono a rischio anche il loro reclutamento e la permanenza dei ruoli. Puoi avere tutta la passione del mondo, ma è possibile e probabile che le vocazioni e le carriere calino davanti al rischio di finire all’ospedale.

Anche perché gli arbitri delle categorie Dilettanti e del Settore Giovanile, ovviamente i più numerosi, hanno davvero dei rimborsi irrisori. I fischietti dei campionati Giovanissimi e Allievi prendono da un minimo di 30 a un massimo di 88 euro a seconda che la distanza sede Aia-campo di gioco sia in un range che va dai 25 ai 300 chilometri.

E non è che vada molto meglio nei campionati superiori. In Serie C un arbitro guadagna appena 200 euro per ogni trasferta, a cui vanno aggiunti due buoni pasto da 30 euro e un rimborso chilometrico di 0,21 centesimi.

Siamo davvero ad anni-luce dai guadagni di un arbitro di Serie A, che riceve un vero e proprio stipendio di 30.000 euro più un bonus di 10.000 oltre la venticinquesima gara diretta nella stessa stagione, o dei cosiddetti «internazionali» che incassano fino a 80.000 euro.

(ph: Roibu – Shutterstock)