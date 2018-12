Forte Marghera, Pettenò lancia comitato per la salvaguardia

Condividi

Ieri a Forte Marghera è stato lanciato dal fondatore del gruppo Marco Polo System Pietrangelo Pettenò il comitato permanente per la salvaguardia del Forte. Tra i sostenitori, l’Associazione nazionale partigiani e lo scrittore Francesco Maino, vincitore nel 2013 del premio Calvino con “Cartongesso”. Marco Polo System a livello locale si è scontrata spesso con il socio Comune di Venezia, che ha provocato la reazione pubblica in difesa del Gruppo Europeo fondato da Pietrangelo Pettenò da parte del socio greco KEDE (Anci veneto) in seguito allo sgombero dell’11 dicembre. Nasce così il Comitato Civico Permanente per la Salvaguardia e la Valorizzazione di Forte Marghera. «Grazie al comitato spontaneo che ha reso possibile questa espressione energica e partecipata di resistenza culturale, è il momento di passare all’azione, ragionata e condivisa, con la creazione di un comitato civico che vigili su Forte Marghera come bene comune – ha dichiarato Pettenò – per garantire trasparenza, vigilare sugli sprechi e progettare nuove iniziative su scala europea, come ha fatto per 20 Marco Polo, mettendo il forte al centro di numerosi progetti internazionali».

Dopo la diffida formale di Atene, che ha tentato invano di bloccarne lo sgombero forzato della sede ordinato dal Comune di Venezia lo scorso 11 dicembre, dopo la richiesta formale di entrata in società del Comune marchigiano di Gradara, anch’essa rigettata da Ca’ Farsetti, lunedì scorso 17 dicembre, in difesa di Marco Polo System sono scesi in campo i consiglieri regionali del Partito Democratico, con primo firmatario il consigliere Claudio Sinigaglia, insieme ai colleghi Fracasso, capogruppo, Azzalin, Moretti, Pigozzo, Salemi, Zanoni, Zottis e Cristina Guarda del gruppo Alessandra Moretti Presidente, presentando una dettagliata mozione al Consiglio Regionale, in difesa di «una realtà di riconosciuta eccellenza nell’ambito della tutela e della valorizzazione di tradizioni e patrimoni culturali di cui il territorio veneto è protagonista» (mozione 446 / 2018). (t.d.b.)