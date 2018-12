«Manovra, soci truffati da banche: saranno rimborsati tutti?»

Condividi

«Al Senato hanno davvero dato corso alle loro promesse elettorali di risarcimento a tutti i risparmiatori? Al comma 256 infatti leggiamo che gli indennizzi saranno erogati “a favore di risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza”. Hanno scritto un’altra volta che il rimborso va solo a chi, mentre comprava le azioni, ha subito una violazione massiva delle norme? E se non è stato violata alcuna disposizione di legge, che fate, il rimborso allora non me lo date? E comunque – en passant – il risarcimento non è totale, ma è del 30%. Dicono che daranno di più solo se gli avanzeranno dei soldi…». Lo scrive su Facebook il deputato del Partito Democratico Luigi Marattin (in foto), commentando l’intervento inserito nella manovra per i risarcimenti ai risparmiatori delle banche in liquidazione. «chi decide se gli azionisti hanno subito questo “pregiudizio ingiusto in ragione della violazione massiva degli obblighi”? – domanda Marattin – Adesso è (comma 264) “una commissione tecnica composta da 9 membri“».

«Quindi fatemi capire -prosegue – una commissione di 9 persone si sostituisce al sistema giudiziario (o arbitrale) in un giudizio senza contraddittorio e senza controparte…? Questa norma è in violazione di ogni regola esistente. Questi 9 tizi saranno pagati 1,2 milioni di euro l’anno per tre anni». Inoltre, «per come hanno scritto la norma, siamo sicuri che si applica a tutte e 6 le banche fallite? Il comma 256 dice che queste disposizioni si applicano a risparmiatori che hanno subito un “pregiudizio ingiusto” da parte di banche “poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1 gennaio 2018″. Le due banche venete (Popolare di Vicenza e Veneto Banca) sono state direttamente poste in liquidazione coatta amministrativa nel giugno 2017, quindi qui non c’è alcun dubbio. Le “4 banche” invece (Carife, Etruria, Chieti e Marche) sono sì state poste anch’esse in liquidazione (nel dicembre 2015) ma dopo aver applicato la risoluzione, che è una procedura diversa, e che fu applicata un mese prima (novembre 2015). In quell’occasione, furono separate la “bad bank” (poi posta in liquidazione) e la “good bank”. Quindi -conclude – la mia domanda è: siamo sicuri che il comma 256 si applichi anche a loro?». (r.a.)

(Ph. Luigi Marattin / Facebook)