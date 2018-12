Autonomia, Donazzan: «con governo centrodestra sarebbe più semplice»

Condividi

L’assessore veneto all’Istruzione, alla Formazione, al Lavoro e alle Pari Opportunità, Elena Donazzan, in un’intervista a Il Giornale commenta la tanto attesa autonomia. «Qui in Veneto la gente ha un’aspettativa molto alta ma bisogna andare cauti perché la realizzazione di questa rivoluzione votata dai cittadini non è semplice da concretizzare».

Donazzan spiega i motivi che spingono i veneti a desiderare così fortemente l’autonomia, tanto da registrare un’affluenza record durante il referendum: «vogliamo liberarci dal paradosso per cui ci sono regioni a statuto speciale, super autonome, come la Sicilia, che hanno dei risultati di efficienza minimi e altre, come la nostra, che con uno status ordinario mostrano comunque prestazioni eccellenti».

«Certo – afferma Donazzan – sicuramente sarebbe stato tutto più semplice con un governo classico di centrodestra, con Lega e Forza Italia. Ma l’autonomia si farà lo stesso perché è nel contratto, se il M5s ha dei problemi deve risolverli prima con i Cinque Stelle veneti, che hanno appoggiato il referendum». Infine commenta le parole del premier Giuseppe Conte che ha detto che questo non sarà un percorso che arricchirà il Nord a scapito del Sud: «spero solo che dietro non ci sia il solito retropensiero del Nord egoista che vuole tenersi tutti i soldi per sé». (a.mat.)

(ph: Facebook Elena Donazzan)